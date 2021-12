Le préfet de l'Hérault promet des solutions pour le secteur de l'événementiel très touché par la 5ème vague

Jeudi dernier, les organisateurs du festival "I Love Techno" qui devait se dérouler ce samedi 11 décembre au Parc Expo de Pérols avec plusieurs milliers de participants annonçaient son report pour le printemps prochain. La semaine dernière toujours, c'est la mairie de Montpellier qui décidait de l'annulation du repas des aînés prévu en janvier au Zénith. Le préfet de l'Hérault lui aussi a décidé d'annuler la traditionnelle cérémonie des vœux du nouvel an. Et demandait aux maires d'en faire autant

Peu à peu, la peur de la cinquième vague s'invite dans les festivités de fin d'année. Un coup dur pour le secteur de l'événementiel. Pour les traiteurs, les organisateurs de concert, les techniciens, c'est l'inquiétude. Après une année noire en 2020 et une reprise très lente en 2021, les voilà de nouveaux confrontés à un arrêt brutal de leur activité.

Le préfet de l'Hérault Hugues Moutouh en a bien conscience et promet que le secteur ne sera pas abandonné.

Des solutions seront esquissées dans les prochaines semaines

"C'est vrai que devant cette 5e vague et avec ces annulations progressives de nombreux événements, de cocktails, le secteur événementiel, les traiteurs sont d'ores et déjà impactés. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certains d'entre eux. Je recevrai très bientôt une délégation de représentants professionnels. Je peux vous dire que le gouvernement est tout à fait au courant. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le premier ministre sur le sujet. Tout le monde est très au courant, très impliqué, et je pense que des solutions seront esquissées dans les prochaines semaines."

On fait du cas par cas, du sur mesure, de la dentelle

"Depuis le début de la crise, le gouvernement fait du sur mesure. On fait de la dentelle. On essaye d'isoler les secteurs qui sont les plus à la peine et d'apporter un soutien. Rien que pour le département de l'Hérault, depuis le début de la crise, l'Etat a mis sur la table plus de 6 milliards d'euros, tous secteurs confondus, et y compris avec les prêts garantis par l'Etat. Donc, on est extrêmement réactif, on est très attentif et j'allais dire on est très bienveillant. Et c'est grâce à cette action très volontariste que le taux de croissance est à 6.5 aujourd'hui. Donc, il faut continuer. Il ne faut rien lâcher et il faut être très vigilant parce que il n'est pas impossible qu'à l'avenir, effectivement, certaines entreprises déposent, déposent la clé sous la porte."

