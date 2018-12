Le préfet de Meurthe-et-Moselle interdit encore les manifestations de "gilets jaunes" dans plusieurs zones commerciales

Meurthe-et-Moselle, France

Le dispositif avait fonctionné la semaine dernière alors il est reconduit. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d'interdire toute manifestation le week-end des 22 et 23 décembre dans plusieurs zones du département. Il s'agit des zones commerciales de Frouard, Houdemont et Essey-lès-Nancy (Porte verte), des lieux régulièrement bloqués depuis le début du mouvement et où on attend du monde à la veille des fêtes de fin d'année.

Défilé de Nancy sécurisé

Des forces de l'ordre seront mobilisées pour faire respecter cette décision. Pour ceux qui décideraient d'organiser un rassemblement malgré l'interdiction, ils risquent jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende.

Par ailleurs, la préfecture rappelle qu'une manifestation se déroulera dans le centre-ville de Nancy ce samedi et qu'elle sera bien sécurisée. Le rendez-vous est fixé à 13 heures place de la république. La semaine dernière, plusieurs centaines de personnes avaient défilé dans les rues de Nancy dans le calme.