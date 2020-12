Le préfet de Seine-Maritime interdit toute manifestation dans le centre-ville de Rouen ce week-end

La manifestation est interdite par le préfet de la Seine-Maritime. Plusieurs syndicats, la CGT, la FSU, Solidaires, mais aussi la Ligue des Droits de l'Homme, avaient lancé ce jeudi un nouvel appel à manifester ce samedi après-midi à Rouen, pour "la défense des libertés fondamentales", et notamment contre le projet de loi de sécurité globale. Un rassemblement était prévu à 14h30 samedi devant le palais de justice de Rouen.

Ce type d'action est incompatible avec [...] le respect des libertés de chacun, y compris le droit de pouvoir effectuer ses achats en tout sécurité - Préfet

Mais samedi dernier, quelques heurts ont éclaté en fin de manifestation, quelques feux de poubelles, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes. La Préfecture de Seine Maritime dénonce "des actions violentes accompagnées de diverses dégradations et incendies. Ce type d'action est incompatible avec l'expression normale de la vie démocratique et le respect des libertés de chacun, y compris le droit de pouvoir effectuer ses achats en tout sécurité et sérénité dans le centre-ville commerçant." Le Préfet a donc pris "un arrêté d'interdiction de manifestations à caractère revendicatif" dans le centre-ville de Rouen ce week-end.

On a du mal à comprendre. La ville de Rouen n'a pas été mise à feu ou à sac - Gérald Le Corre

Une décision disproportionnée dénonce Gérald Le Corre de la CGT, l'un des organisateurs de la manifestation de samedi dernier et de ce samedi. La liberté de consommer prend le pas sur la liberté de manifester selon lui.

C'est la liberté du commerce devant la liberté constitutionnelle de manifester et ce n'est pas acceptable - Gérald Le Corre

Les organisations syndicales se réunissent ce vendredi, elles pourraient saisir le tribunal administratif pour casser cet arrêté.

L'arrêté d'interdiction de manifestations est valable dans le centre-ville de Rouen de 10h00 à 22h00 samedi et dimanche, dans une zone délimitée par la rue Jean Lecanuet, la rue de Fontenelle, la rue Racine, la rue du général Giraud, la rue du général Leclerc et la rue de la République.