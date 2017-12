Avignon, France

Le préfet de Vaucluse a rencontré les bénévoles de la Croix Rouge qui maraudent chaque soir en Vaucluse pour porter un repas aux plus démunis. Le Samu Social a eu 30 000 contacts avec des personnes dans la rue en 2017 dans le Grand Avignon mais aussi à Orange, Carpentras, Cavaillon et l'Isle Sur La Sorgue.

Le préfet de Vaucluse Jean Christophe Moreau rappelle que l'Etat débloque plus d'un million d'euros en 2017 pour trouver un logement pour les personnes qui survivent dans la rue. Le préfet a aussi interpellé Annabelle pour savoir comment se prépare l'eau chaude des soupes distribuées chaque soir. Il s'est aussi enquis des façons d'aborder sans les forcer ceux qui ne veulent pas d'un hébergement.

En Vaucluse le dispositif de lutte contre la pauvreté propose 78 places d’hébergement d'urgence disponibles toute l'année. Le dispositif est renforcé en hiver pour atteindre 96 places accessibles via le 115, le Service Intégré d'Accueil et d'Information.

Repas gratuits à un euro pour retrouver la valeur de la fraternité

Le préfet a aussi visité le réfectoire où la Croix Rouge propose midi et soir chaque jour des repas à un euro aux plus démunis. Jean Christophe Moreau a souri lorsqu'il a découvert que les plus pauvres ne payaient pas le repas à un euro. Le préfet a insisté sur la nécessité de "retrouver une valeur fondamentale: ça s'appelle la fraternité !"