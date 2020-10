Le préfet de Vaucluse ferme un accueil familial non autorisé à Montfavet

Un accueil familial doit fermer à Montfavet à la demande du Conseil départemental. Le préfet de Vaucluse vient d'en informer par courrier les propriétaires. Ce couple héberge depuis 2017 deux personnes âgées dépendantes, mais sans agrément des services départementaux. Il en a fait la demande mais s'est vu essuyer un refus du Département. Le couple a alors déposé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Nîmes. Il a désormais deux mois pour former un nouveau recours, s'il le souhaite, pour contester cette fermeture.

Les locataires ont deux mois pour trouver une autre solution

Françoise est anéantie, écœurée. La propriétaire de la structure d'accueil explique "le Conseil Départemental leur a refusé l'agrément sous prétexte que leur chaudière n'était pas aux normes et qu'elle n'avait pas un assez bon débit internet". Leur avocat estiment aussi ces arguments complètement futiles. Il a déjà formé un recours pour contester ce refus d'homologation du Département. Il s'inquiète maintenant pour l'avenir des deux locataires. La police pourrait selon lui "dans deux mois venir les expulser de force et les amener dans une maison de retraite". Françoise assure que "ses résidents sont très heureux chez elle et bien mieux que dans un Ehpad ". Françoise et son mari se laissent le temps de la réflexion pour former ou non un nouveau recours. Ils ont deux mois pour contester cette décision de fermeture.

Les propriétaires de la structure familiale d'accueil sont déjà en procédure contre le Conseil Départemental © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Le Conseil départemental de Vaucluse veut relancer le dispositif d'accueillant familial.

Le Conseil départemental ne souhaite pas s'exprimer sur la situation de l'accueil familial de Montfavet car une procédure judiciaire est en cours. En revanche, il poursuit sa campagne d'information sur ces dispositifs d'accueil particulier qu'il cherche à valoriser. "Un métier à domicile au service des autres", c'est le slogan qui permet de résumer cette activité. Des Vauclusiens peuvent recevoir chez eux des personnes âgées ou des adultes handicapés avec lesquels un contrat de gré à gré est passé.

Il faut remplir un certain nombre de conditions comme l'obtention d'un agrément du Conseil départemental. Il faut aussi suivre une formation et proposer un hébergement aux normes. les règles sont strictes : soit 9 mètres carrés pour une personne seule, 16 mètres carrés pour un couple. Une fois la demande déposée, le Département a quatre mois pour y répondre. Le Conseil départemental peut financer une partie de ce contrat d'accueil familial grâce à l'APA (aide personnalisée à l'autonomie) ou la prestation de compensation au handicap voire de l'aide sociale.