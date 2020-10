Le préfet de Vendée affirme ce samedi 31 octobre vouloir saisir la justice administrative pour faire suspendre et annuler l'arrêté municipal pris par la maire des Herbiers autorisant les commerces non essentiels à ouvrir malgré le confinement.

Le préfet de Vendée dit non à l'ouverture des commerces non essentiels aux Herbiers

"Les commerces concernés doivent rester fermés", écrit le préfet de Vendée sur le compte Twitter de la préfecture du département. En effet, il dit vouloir saisir la justice administrative pour demander "la suspension et l'annulation de l'arrêté municipal" pris par la maire des Herbiers ce vendredi. Véronique Besse y autorise l'ouverture des commerces non essentiels malgré le confinement.

"C'est un soutien que nous souhaitons apporter aux commerces de proximité. Il n'y a pas de raison que les grandes surfaces soient ouvertes et puissent vendre des produits non alimentaires et que nos commerçants soient fermés", se défend-elle. Mais pour le préfet cet arrêté est illégal.