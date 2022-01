Tempête Alex : le préfet des vallées, Xavier Pelletier, détaille la concertation publique

Le préfet chargé de la reconstruction dans les vallées de la Vésubie, de la Roya, de la Tinée et du Var, Xavier Pelletier, invité de France Bleu Azur ce jeudi, détaille la concertation publique et citoyenne lancée pour reconstruire durablement.

Quinze mois après la tempête Alex qui a frappé les vallées, le préfet à la reconstruction, Xavier Pelletier, lance la concertation publique et citoyenne sur France Bleu Azur ce jeudi. Soixante-dix communes ont été classées en zone "catastrophe naturelle" dans les vallées de la Vésubie, de la Roya, de la Tinée et du Var. Au-delà de la reconstruction il faut donc aussi s'atteler à l'avenir des vallées.

"On veut redynamiser, construire durablement pour ne plus vivre cela."

Le préfet des vallées explique sur France Bleu Azur qu'il souhaite en ce sens recueillir les idées des habitants. Pour cela il lance donc une concertation, à laquelle vous pouvez participer.

Il y aura aussi des réunions publiques avec une cinquantaine de citoyens tirés au sort : "Sur la plateforme en ligne, on peut réagir au diagnostic territorial élaboré autour des atouts et des talons d'Achille des vallées, on peut ensuite proposer des projets" détaille le préfet. Seules les problématiques particulières ne seront pas traitées.

"En terme d'équipement, de ressource, sur tous les sujets, la mobilité, toutes les thématiques sont bonnes à prendre."

Et qui va payer ?

Xavier Pelletier détaille les financements. Alors que l'État a déjà mobilisé plus de 500 millions d'euros pour réparer, il précise qu'il y a des fonds européens mobilisables.

"Environ 100 millions d'euros supplémentaires pour aller de l'avant."

Il est donc possible de mener à bien tous les projets, selon le préfet. Cela peut-être la volonté de créer une école, une maison de santé. L'idée étant de faire en sorte que les vallées attirent les populations. Pour cela, on développera aussi les liens économiques avec le piémont italien.