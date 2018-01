Calvados, France

Invité de France Bleu Normandie ce mardi 23 janvier, le préfet du Calvados Laurent Fiscus a fait le tour des sujets d'actualité. Il est notamment revenu sur la situation des migrants, en rappelant qu'il n'était pas favorable à l'ouverture d'un centre d'hébergement à Ouistreham. En revanche, Laurent Fiscus voit d'un bon œil celle d'un centre d'accueil pour mineurs isolés à Missy, entre Villers-Bocage et Caen.

Autre thématique abordée, la sécurité routière. Le second semestre 2017 a vu le nombre d'accidents et de tués augmenter sur les routes du Calvados. "Les comportements sont en cause : la vitesse, l'alcool, les stupéfiants... Les trois combinés tuent. Nos concitoyens doivent en avoir conscience. Donc nous renforcerons la répression et la prévention." 45 personnes sont décédées l'an dernier contre 33 en 2016.

2017, une année noire." Laurent Fiscus, sur le bilan 2017 de la sécurité routière dans le Calvados.

Laurent Fiscus salue la réduction de la vitesse à 80 km/h sur les routes départementales.

Le préfet a également abordé la question de l'emploi. En dépit des incertitudes qui pèsent sur le site mondevillais de Carrefour, qui pourrait perdre des postes, Laurent Fiscus a souligné une dynamique encourageante dans le département. "Mais certains chefs d'entreprise peinent à trouver des employés. Il faut encourager les demandeurs d'emplois à se rendre plus mobiles, à l'échelle du Calvados, voire de la Normandie."