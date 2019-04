Le préfet du Gard interdit les manifestations et les rassemblements pendant le week-end de Pâques

Gard, France

Pas de manifestation ni de rassemblement pendant le week-end pascal sur plusieurs axes du Gard par arrêté préfectoral.

Les axes concernés :

Secteur de Nîmes :Nationale 106 au rond-point de la D225, route de Dions ( bretelles d'accès comprises)

:Nationale 106 au rond-point de la D225, route de Dions ( bretelles d'accès comprises) Secteur d'Alès : Sur la D60/avenue du Maréchal Juin, rond-point de la route de Bagnols et rond-point de l'ancien chemin de Mons. Sur la RN 106, au rond-point des avenues René Cassin et Olivier de Serres.

.

Pour rappel, organiser une manifestation non-déclarée ou participer à une manifestation interdite est passible de sanctions pénales pour les organisateurs (jusqu’à six mois de prison et 7.500 euros d’amende) et les manifestants (contravention de 38 euros).