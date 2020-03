Le préfet du Morbihan appelle les entreprises à rouvrir pour éviter "la pire récession du siècle"

De nombreuses entreprises fermées, purement et simplement, en raison des mesures de confinement : c'est ce qui alarme le préfet du Morbihan. Il les appelle à reprendre le travail quand c'est possible.

Reprenez votre activité : c'est en résumé le message de Patrice Faure, le préfet du Morbihan, aux entreprises qui ont fermé leurs portes suite aux mesures de confinement. Dans le département le plus touché à ce jour en Bretagne par le coronavirus, "un très grand nombre d'entreprises dans des secteurs qui n'étaient visés ni par les interdictions, ni par les dispositifs de soutien des pouvoirs publics ont fermé", constate-t-il, en surinterprétant les consignes de confinement.

"Ce geste occasionne _un danger certain pour l’économie_, à la chaîne logistique, aux approvisionnements et à terme à la stabilité financière de tout le pays", alerte le préfet, dans une longue lettre aux habitants. Il demande donc à toutes celles qui peuvent "poursuivre même partiellement leur activité de rouvrir", avant de citer La Peste d'Albert Camus dans le texte. "Tous les citoyens qui pourraient poursuivre leur travail à s’y employer vigoureusement dans la mesure de leur possible et dans le respect des décisions du président de la République et du gouvernement", ajoute-t-il.

Il s'agit là d'une nécessité selon lui pour "conjurer l'autre fléau qui nous menace : la pire récession du siècle".