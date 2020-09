Le préfet du Puy-de-Dôme met en garde la population sur la dégradation de la situation sanitaire

Crise sanitaire, impact économique, dérogations, insécurité, mobilités. Le nouveau préfet du Puy-de-Dôme a pris ses fonctions dans un contexte singulier. Les cas de Covid-19 se multiplient depuis la mi-août dans le département. Selon l'Agence Régionale de Santé, le taux d'incidence (nombre de cas pour 100.000 habitants) a été multiplié par six. Philippe Chopin a donc pris des décisions rapides en prolongeant jusqu'au 1er octobre les arrêtés concernant le port du masque sur les marchés ou encore la fermeture des bars à 1 heure du matin à Clermont-Ferrand.

Les dérogations

France Bleu Pays d'Auvergne : commençons par une bonne nouvelle pour les supporters de l'ASM Clermont, vous avez accordé la dérogation portant à 10.000 le nombre de spectateurs autorisés pour la venue de Toulouse dimanche. Qu'est-ce qui a motivé votre décision ?

Philippe Chopin : D'abord le côté emblématique de ce club et son sérieux. Le sérieux des dirigeants que j'ai vu à plusieurs reprises et j'ai assisté au match-test samedi dernier. Et puis un public exceptionnel dont tout le monde me vante la tenue et le respect des règles. Ce qui fait qu'un dossier très bien fait sur le papier plus une situation que j'ai pu constater sur place avec mes troupes, bon on accorde la dérogation et puis on montera en puissance puisque c'est une dérogation qui sera accordée à chaque. Les préfets ont un pouvoir de dérogations, le Premier Ministre l'a rappelé, il faut en user, pas en abuser. C'est un équilibre qu'il faut trouver entre le sportif, l'économique et le sanitaire... J'ai tranché en plein accord avec les dirigeants du club.

Le nouveau préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin © Radio France - Eric Le Bihan

La situation sanitaire

Encore faut-il que le match ait lieu puisqu'il y a des cas positifs au coronavirus au sein de l'effectif toulousain. Ça reste très fragile. Toute décision autorisant des rassemblements est compliquée à prendre ?

Bien sûr, il faut peser le pour et le contre. La situation sanitaire continue d'évaluer un peu défavorablement dans ce département. Le taux d'incidence a augmenté. Il était à 34, on passe en rouge à 50. Il faut donc rappeler les gestes barrières, le port du masque obligatoire notamment. Au stade (Marcel-Michelin), tout a été respecté samedi dernier, tous les spectateurs avaient un masque, il n'y a eu aucun incident. C'est un tout, on essaie de regarder et après, on prend sa décision dans la solitude de son bureau, mais après avoir consulté, y compris les élus qui sont tous unanimes pour me dire que c'état la bonne décision.

Vous êtes vraiment inquiet ? Il n'y pas énormément d'hospitalisations et en même temps vous prolongez les arrêtés préfectoraux ?

C'est une ligne de crête. Effectivement es raisons d'espérer, c'est qu'on a 16 personnes hospitalisées dans le Puy-de-Dôme et toujours une seule en réanimation. Ce n'est pas beaucoup pour un département. En revanche, si on dit aux gens que tout va bien, ils vont peut-être faire n'importe quoi. Donc on maintient le port du masque dans trois communes en accord avec les élus (Clermont, Riom, Chamalières). On a maintenu le refus de dérogation au-delà d'une heure du matin pour les bars et les cafés à Clermont-Ferrand. D'un côté, on rappelle les règles et de l'autre, on a des raisons d'espérer car on a beaucoup de jeunes qui sont victimes et asymptomatiques, mais ils peuvent transmettre le virus à des personnes fragiles ou âgées, c'est à elles que nous pensons. On a environ 200 cas cette semaine, mais très peu d'hospitalisés et une seule personne à réanimation.

Le préfet du Puy-de-Dôme ira sur le terrain expliquer le plan de relance aux entreprises © Radio France - Eric Le Bihan

La relance économique

La foire de Clermont-Cournon et le Sommet de l'élevage sont annulés. Tout cela pèse beaucoup sur l'économie locale. La présidente de l'UMIH 63 (Union des Métiers de l'Industrie de l'Hôtellerie) Martine Courbon vous appelle à l'aide...

Vous parlez de décisions à prendre pur le sommet et la foire, ça a été des décisions très difficiles à prendre, là aussi j'ai beaucoup consulté. Ce que je veux dire à la patronne c'est que le premier ministre va annoncer un plan de relance sans précédent. Donc je ne vais pas préjuger de ce qu'il va dire demain (jeudi) même s'ils nous en a parlés vendredi dernier, simplement il y a déjà eu des mesures très fortes, les prêts garantis par l'état, le fond de solidarité, le chômage partiel ont permis à un certaine nombre d'entreprises de passer la première crise. Maintenant, on va passer à la relance économique qu'on appelle tous de nos vœux. Il faut être sur cette ligne de crête entre le sanitaire et l'économique. Nous avons fait une réunion hier (mardi) avec tous les élus pour travailler sur la pandémie si elle devait de nouveau survenir, mais on a aussi abordé l'économie avec eux, c'est une évidence. Pour répondre à la patronne de l'Umih, je la rencontrerai très prochainement, vous allez me voir sur le terrain pour commenter le plan de relance avec les entreprises pour leur expliquer, et notamment devant l'industrie hôtelière.

Il y a quelques problèmes d'insécurité à régler, mais Clermont, ce n'est pas Chicago © Radio France - Eric Le Bihan

L'insécurité à Clermont-Ferrand

Vous avez été saisi d'un autre dossier à votre arrivée, l'insécurité grandissante dans le Puy-de-Dôme et particulièrement à Clermont-Ferrand. Le maire et le président de la métropole Olivier Bianchi a écrit au ministre de l'intérieur. Vous avez fait une partie de votre carrière dans ce ministère. Que comptez-vous faire ?

Oui effectivement, le président m'en a parlé. Sur le département, la situation est plutôt maîtrisée, Clermont c'est pas Chicago loin de là, mais on s'aperçoit qu'il y a des événements qui se passent et qui ont d'autant plus de retentissement car Clermont était une ville calme. J'ai vu hier le directeur départemental de la sécurité publique. Le ministre de l 'intérieur nous a demandé de mettre en place tout un tas de mesures On va renforcer les patrouilles pédestres, on va être très sévères sur le port du masque, j'en profite pour le dire. Et nous avons beaucoup de travail à faire vers quelques quartiers un peu particuliers. Là, nous avons à la fois des crédits sur la politique de la ville, ça c'est le côté préventif pour travailler avec les élus et les associations, et d'un autre côté, nous allons mettre au point avec le procureur de la république que je rencontre demain (jeudi) quelques mesures pour essayer de ramener un peu plus de calme et de sérénité à Clermont-Ferrand.