Le préfou de Vendée veut obtenir son IGP

Le préfou est l'une des fiertés du patrimoine culinaire vendéen. Ce célèbre morceau de pâte à pain se décline de plus en plus à toutes les sauces. Mais, ses défenseurs souhaitent que seul le préfou originel, avec du beurre, de l'ail et du poivre, puisse se prévaloir d'une IGP, indication géographique protégée. Pour cela, une enquête ethnographique est lancée par Vendée Qualité , la Fédération de la boulangerie vendéenne et les associations OPCI-Ethno-doc, afin d'attester la tradition et la zone de fabrication du préfou.

De la mie de pain, du beurre salé, de l'ail et du poivre

"Le vrai préfou, c'est du pain avec peu de mie, du beurre, de l'ail, du poivre et du sel, explique Jean-Marc Loizeau directeur de Vendée qualité, tout ce que l'on va trouver aujourd'hui sur nos étals au chorizo, à la mogette, sont des pains apéritifs". Autrefois, les fours des boulangers chauffaient avec du bois sans thermostat. "Le boulanger prenait une boule de pâte crue et la mettait à la gueule du four, d'où préfou. Et, lorsque le préfou commençait à colorer, on enfournait le pain. Ce préfou servait de casse-croute au boulanger" raconte le chef cuisinier Lionel Guilbaud dans son restaurant P'tit Ventres de Terre à La Roche-sur-Yon.

Le chef cuisinier Lionel Guilbaud et son préfou en mode burger P85 dans son restaurant P'tits ventres © Radio France - Yves-René Tapon

"Un préfou à l'ail, c'est extraordinaire et ça chasse les vers en plus ! Jean-Marc Loizeau

**Obtenir l'IGP aura un double intérêt : "**On va arrêter une recette et expliquer que ce produit-là ne peut être fait que de telle façon, par ailleurs l'IGP sont des produits que l'on ne peut pas délocaliser. Si l'on a une zone géographique de production, le préfou de Vendée ne pourra pas être fait ailleurs" ajoute Jean-Marc Loizeau. Et, qu'est-ce qu'il y a de bon dans le préfou ? "C'est convivial, surtout utilisé à l'apéritif avec des copains, un bon vin, et puis un préfou à l'ail, c'est extraordinaire, ça chasse les vers en plus !"

