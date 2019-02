Le prélèvement à la source lancé en janvier, sans bug, pour le moment

Marseille, France

Vous l'avez désormais découvert : le prélèvement à la source, sur votre premier bulletin de salaire.

25 millions de salariés et de fonctionnaires qui découvrent la réforme portée par le gouvernement et ces salaires "amputé" de la part fiscale désormais , directement calculée par l'employeur et transmise aux impôts.

Selon le ministre des comptes publics, Gérald Darmanin il n'y a pas eu de "bug" lors du passage au "PAS", mais la CGT continue de dénoncer une réforme inutile et plus complexe que l'ancien système.

"C'est tout sauf une simplification , c'est une complexification du système" - Frédéric Larrivée de la CGT impots

Le syndicat s’inquiète , en outre , des erreurs qui plongeront les contribuables, le cas échéant dans un véritable "casse tête" administratif.