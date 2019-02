Le prélèvement à la source passe bien en Creuse

Guéret, France

Beaucoup de personnes s'attendaient à des dysfonctionnements. Finalement, le prélèvement à la source n'a pas entraîné autant de problèmes que prévu. Dans la Creuse, mis à part quelques cas particuliers, la réforme du paiement de l'impôt passe très bien.

Il faut dire que la direction départementale des finances publiques (DDFP) de la Creuse avait lancé les hostilités dès le mois de mars 2018, avec une campagne de communication. "On est ensuite passé à la vitesse supérieure, à l'automne, précise Dominique Bruneau, en charge du pôle gestion fiscale. On a engagé une préfiguration avec les collectivités locales et les entreprises du département. Elles ont toutes bien joué le jeu, et c'est grâce à cela que les choses se passent bien."

1.800 appels dans la Creuse

Les agents du service des finances publiques du département ont également contribué au bon déroulement de la réforme. Au mois de janvier, à Aubusson et Guéret, 1.800 appels ont été passés par des particuliers et 1.000 contribuables ont fait le déplacement jusqu'aux guichets : "D'habitude, au mois de janvier, il n'y a pas grand monde chez nous", ajoute Dominique Bruneau. Aujourd'hui, les appels et les visites de particuliers sont trois fois moins nombreuses qu'au début du mois de janvier.

Pour Vincent Boulay, le directeur adjoint de la direction départementale des finances publiques de la Creuse, les plaintes sont rares car certains contribuables sont habitués à ce système d'imposition : " Beaucoup de gens étaient mensualisés avant. Du coup, l'impact psychologique n'a pas eu lieu, puisque c'est la même chose, à quelques euros près."

Première étape réussie donc. Reste la deuxième, en septembre prochain, avec la régularisation éventuelle, à la hausse ou à la baisse.