Annecy

Aider les entreprises des deux Savoie à croître, c'est la vocation du premier accélérateur d'entreprises crée dans nos départements par cinq chefs d'entreprises locaux. Son nom: le GROW SPOT. http://www\.legrowspot\.com/

L'accélérateur est le chaînon manquant après la pépinière et l'incubateur"- Olivier Pochard

Pour aider un entrepreneur dans la phase de création de sa société et dans les premières étapes de sa vie, il existe les pépinières et les incubateurs, comme l'Annecy Base Camp ou Savoie Technolac. Après, quand marchés, clients, et chiffres d'affaires sont trouvés et stabilisés, chacun, jusqu'à présent, devait se débrouiller seul pour faire prospérer et évoluer son activité.

Une étape vers la croissance délicate à négocier, d'où ce nouveau maillon dans la chaîne de l'entraide et de l'accompagnement économique, celui de l'accélérateur d'entreprises., il en existe déjà ailleurs avec succès, comme Onlylyon ou Axéléo à Lyon.

A La 20 aine d'entreprises que l'accélérateur Grow Spot prévoit d'aider, seront notamment proposés si besoin des bureaux à Seynod, sur le parc des Glaisins à Annecy le vieux et à Grésy-sur-Isère, le coaching individualisé d'un patron expérimenté, de l'argent via un fonds d'investissement constitué notamment avec la BPI, la Banque Publique d'Investissement.