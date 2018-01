Le premier assaisonnement sous forme de crayon à tailler est né à Alès

Par Ludovic Labastrou, France Bleu Gard Lozère

C'est le premier assaisonnement sous forme de crayon à tailler. Il a été inventé à Alès (Gard). Un OCNI, objet culinaire non identifié, qui a trouvé son public, amoureux de gastronomie et d'innovation. Un marché de niche qui se développe. Et la start up alésienne est aussi présente au Canada.