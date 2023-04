Le premier Camping Paradis de Haute-Vienne ouvre ses portes sur les bords du lac de Vassivière

Le premier Camping Paradis de Haute-Vienne a ouvert ses portes ce week-end. L'ancien camping des Deux Iles, en face du lac de Vassivière, rejoint la franchise Camping Paradis, inspirée de la série à succès diffusée depuis plus de 15 ans sur TF1. Les premiers vacanciers ont pu poser leurs valises dans ce tout nouveau camping qui peut accueillir jusqu'à 700 personnes.

"Pour moi, Camping Paradis, c'est la fête"

C'est un rêve qui se réalise pour Florence : les jumelles visées sur le nez, elle observe le lac de Vassivière. "Cela fait plus de 20 ans que je veux venir au lac". Avec son amie Claudie, elles profitent de la sieste de leurs maris dans le camping-car pour bronzer au soleil, allongées sur leurs chaises longues.

C'est une première dans un Camping Paradis pour ces deux habitantes des Deux-Sèvres, mais elles connaissent la série télévisée en revanche. "Il y a Laurent Ournac" s'écrit Florence. "Pour moi, Camping Paradis, c'est la fête" commente Claudie. "Et c'est encore plus la fête, maintenant que j'ai emmené mon amie réaliser son rêve de voir le lac de Vassivière" ajoute-t-elle.

Un camping qui va relancer l'économie locale

Les vélos sont prêts, les maris sont réveillés de leur sieste : c'est l'heure de la balade pour visiter les alentours. Pour les salariés en polo bleu, c'est l'heure de mettre l'ambiance en musique dans le camping, avec le générique de la série. La force de la marque nationale Camping Paradis est aussi un atout pour relancer l'activité touristique et économique autour de Vassivière.

Les vacanciers ont vue sur le lac de Vassivière. © Radio France - Philippine Thibaudault

"On fait travailler des entreprises locales sur les travaux à réaliser sur le camping pour l'embellir. On travaille également avec les acteurs d'Eymoutiers, de Peyrat...et ça fait fonctionner le commerce local" explique Philippe Ethuin, le nouveau directeur du camping.

"On est en train de faire en sorte que Vassivière soit le plus rayonnant possible, qu'on reparle encore de la Haute-Vienne comme étant un grand site touristique dans l'avenir. Ça l'a été et ça peut le redevenir" est convaincu Philippe Ethuin.

Un lieu incontournable de la Haute-Vienne ?

À Peyrat-le-Château, tout le monde est au courant de l'ouverture du Camping Paradis. Christophe, derrière son comptoir du Proxi, reste méfiant, même s'il reconnaît que ça ne peut être que du bonus pour la ville. "C'est une bonne chose, Ça va relancer un peu l'activité touristique du lac de Vassivière" admet le commerçant.

Etienne, pharmacien dans le bourg, rajoute : "D'autant plus avec le tourisme vert qui est à la mode, ça va nous ramener du monde". Les premiers vacanciers ont commencé à investir les lieux, mais le pic de réservations est attendu pour le week-end du 6 mai.