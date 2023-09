Le premier chargeur universel "made in France" sera fabriqué dans le Loiret. La PME Green-e (qui compte 4 collaborateurs), basée à Rennes, commercialise des chargeurs et des câbles depuis 2016, éco-conçus et recyclables (un kit de recyclage est inclus dans l'emballage), mais jusqu'ici produits en Chine. Ce ne sera bientôt plus le cas, l'entreprise ayant trouvé un accord avec l'industriel MEM (Moulage électronique mécanique), qui emploie 20 salariés à Chevillon-sur-Huillard, près de Montargis. C'est là que dès le mois de novembre commencera la fabrication des nouveaux chargeurs Green-e à prise USB-C.

ⓘ Publicité

Plus cher, mais plus responsable

Fin 2024, le chargeur universel à prise USB-C sera obligatoire dans l'Union européenne pour les smartphones, tablettes et ordinateurs portables, et il devra être vendu séparément des appareils. C'est dire le potentiel du marché, même en étant plus cher, comme ce sera le cas pour Green-e, avec son chargeur relocalisé en France, dont le prix va augmenter de 20% (le prix conseillé du chargeur 30 W sera de 29,90 € contre 24,90 € actuellement). "Nous serons plus chers, mais nous apportons davantage de garanties, souligne Guillaume Bensi, le directeur de la PME bretonne. D'abord une garantie d'usage, portée à 10 ans, alors que la garantie européenne légale n'est que de deux ans. Ensuite, la garantie d'avoir du made in France sur un produit du quotidien, dans une démarche éco-responsable, avec, au fond, l'idée de consommer moins mais mieux."

Guillaume Bensi, le fondateur et directeur de Green-e devant l'injecteur qui permettra de fabriquer le chargeur à Chevillon-sur-Huillard © Radio France - François Guéroult

Des arguments qui ont déjà séduit les enseignes Boulanger, Cultura, Carrefour et Système U, prêtes à distribuer le nouveau chargeur Green-e. La montée en puissance de la production dans le Montargois sera progressive : 60.000 unités sur les cinq premiers mois (jusque fin mars), 200.000 par an à l'horizon 2025. "À cette date, nous espérons avoir rapatrié 100% de la production en France, indique Guillaume Bensi, à la fois pour les chargeurs 20 W et 30 W. Ce sera plus progressif pour nos câbles, mais l'ambition est la même, Tout cela est rendu possible en adaptant certains de nos process, en dialogue avec notre partenaire industriel."

L'écueil des circuits imprimés

Ce partenaire, c'est donc MEM, une entreprise fondée en 1984 à Chevillon-sur-Huillard, spécialisée dans les cordons et câbles électriques, dans des secteurs très divers : cela va aux cordons de radio pour la police aux câbles utilisés pour l'APS (l'alimentation par le sol) des tramways, en passant par les secteurs de la médecine et de la défense. "Le marché des chargeurs, c'est l'occasion de nous diversifier, et de démontrer qu'il n'y a pas que les Chinois qui ont du savoir-faire en la matière, analyse Fabien Wasyleszyn, le directeur de MEM. Il y a là un vrai potentiel. Dans un premier temps, cela ne nécessite pas pour nous de gros investissements, car nous avions déjà la machine nécessaire ; mais à terme, si cela fonctionne, il nous faudra créer une ligne de production dédiée."

Les premiers chargeurs fabriqués par l'industriel MEM (encore en phase de test) © Radio France - François Guéroult

Ce nouveau chargeur Green-e a d'ores et déjà reçu le label Origine France Garantie, qui exige que 50% du prix de revient soit français. En l'occurrence, c'est 70%. Les 30% restants correspondent à la production du circuit imprimé (la carte électronique) à l'intérieur du chargeur, cette production-là reste pour l'instant localisée en Chine. "La Chine a une réelle avance sur le sujet, reconnaît Guillaume Bensi, mais nous sommes sur le point de signer avec un autre industriel basé dans le Montargois, capable de souder les composants du circuit imprimé. Ce sera un pas de plus pour la relocalisation en France."

loading