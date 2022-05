Le premier coup de pioche de la véloroute du canal d'Orléans donné à Châlette

C'est un projet attendu depuis des années par les acteurs du tourisme et les amateurs de vélo dans le Loiret : le chantier de la véloroute du canal d'Orléans vient de démarrer ce mardi. Le premier coup de pioche symbolique a été donné à Châlette-sur-Loing. Le premier tronçon, qui relie Châlette à Presnoy, devrait être opérationnel en juillet. À terme, cette véloroute doit relier Orléans à Montargis. Le projet, estimé à 15 millions d'euros, devrait se finir en 2025.

Un atout touristique

C'est le Département, propriétaire du canal d'Orléans depuis 2018, qui orchestre ces travaux. L'idée étant notamment d'attirer de nombreux touristes, dans le prolongement de la Loire à vélo : "La Loire à vélo c'est ce qui a donné je dirais le top départ il y a une bonne dizaine d'années, on voit que c'est un bon vecteur touristique. Ensuite il y a eu la Scandibérique il y a quelques années qui relie normalement la Scandinavie à Saint-Jacques-de-Compostelle en passant par le Loiret. Et là aujourd'hui on lance l'hypoténuse de ce grand triangle qui fait Orléans-Montargis-Briare-Orléans" détaille le président du Conseil département, Marc Gaudet. Il ambitionne d'atteindre la même fréquentation que La Loire à vélo, soit près de 40 000 passages par an dans le département.

Des pistes cyclables XXL

Pour cela, le tout petit sentier cahoteux qui borde le canal va être transformé en sorte d'autoroute du vélo. Des pistes cyclables qui font entre 2,5 m et 3 mètres de large, permettant facilement un double sens de circulation. Et 9 aires de repos aménagées en bordure : "certaines seront équipées de toilettes sèches, de connexion internet, de bornes de recharges pour les vélos électriques" égrène Hervé Gaurat, vice-président en charge de la voierie et de l'aménagement du territoire au Conseil départemental du Loiret.

Un usage quotidien pour les habitants de la région

Au delà du tourisme, cette véloroute a aussi pour vocation de faire re-découvrir le canal d'Orléans aux Loirétains, et d'encourager la pratique du vélo. C'est en tous cas ce qu'espère le maire de Châlette-sur-Loing Franck Demaumont : "c'est des cheminements qui sont employés quotidiennement dans des liaisons domicile-travail, pour aller par exemple jusqu'à Hutchinson [entreprise qui emploie plus de 1 500 personnes à Châlette, juste à côté du canal], dans des liaisons domicile-école (...) domicile-commerce".

À plus long terme, le Département ambitionne de rendre à nouveau navigable le canal d'Orléans, en bordure de cette véloroute.