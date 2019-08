Le premier distributeur de billets indépendant de France est installé en Bretagne

Locmaria-Plouzané, France

Pendant un an, il n'y a pas eu de distributeur automatique de billets à Locamaria-Plouzané, près de Brest, depuis que l'agence bancaire a fermé. "Il fallait prendre sa voiture et faire 10 km", explique la maire Viviane Godebert, car tout le monde ne paie pas en carte bancaire. Handicapant notamment pour les seniors non-motorisés, et pour le commerce.

Désormais, le bourg a retrouvé un distributeur automatique de billets au même endroit que le précédent. Mais ce n'est pas gratuit. La commune a dû racheter la maison (déjà sécurisée) et loue l'appareil à la Brink's : "Le prix public est de 1 500€. Nous avons pu le négocier à la baisse et c'est dégressif en fonction du flux."

"Ca permet de dynamiser le commerce et de "fixer" les habitants sur la commune, notamment les personnes d'une certaine catégorie d'âge. Ca marche, ça a été un soulagement pour beaucoup de voir réinstaller cet outil qui permet de redynamiser la vie dans la commune."

La Brink's est sollicitée par d'autres élus, la maire également : "Nous avons des communes qui nous appellent car elles sont intéressées. J'ai eu un appel d'un collègue de la Loire récemment. "