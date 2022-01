Le premier distributeur de béton en libre service bientôt à Saint-Etienne

C'est une véritable innovation pour les professionnels mais aussi les particuliers. Le premier distributeur de béton en libre service sera installé fin février à Saint-Etienne. Plus besoin de faire soi même son béton pour faire sa terrasse ou sa piscine.

Le premier distribution de béton en libre service sera installé fin février à Saint-Etienne dans la Loire. Il est destiné aux petites entreprises mais aussi aux particuliers. Plus besoin de faire son béton soi même pour réaliser une terrasse ou une piscine dans son jardin. Il suffit d'aller se servir directement au distributeur. Le béton est prêt à l'emploi. Il répond aux normes de qualité en vigueur.

Le distributeur de béton en libre service est semblable à une station de lavage auto. Le particulier ou le professionnel passe commande sur une borne automatique. Il choisit la qualité et la quantité de béton, minimum 200 kg. Il place sa remorque sous le dévidoir et repart avec un sac étanche de béton.

Un béton prêt à l'emploi

Faire son béton soi même n'est pas simple. On peut se tromper dans les dosages. Le distributeur de béton en libre service est donc une solution pratique. 200 kg de béton coutent environ 20 euros. Pas forcément plus cher que de faire son béton qui nécessite de louer ou acheter une bétonnière, en plus des matériaux nécessaires.

Le distributeur en libre service fabrique le béton au moment de la commande. Il est dosé pour obtenir la qualité voulue. Six bétons différents sont proposés. Ce premier exemplaire ne pourra fournir que 4m3 de béton par jour, soit environ 10 tonnes. L'exploitant table sur une dizaine de clients par jour.

C'est Stéphane Thomas, PDG de Rapid'Béton qui est le concepteur de ce distributeur de béton en libre service. Il travaille sur se projet depuis quatre ans à Rive-de-Gier dans la Loire. Un temps long mais nécessaire pour développer et mettre au point ce prototype qui sera démonté pour être transporté puis remonté dans le quartier de Côte-Chaude à Saint-Etienne.

Un vaste marché en France

Ce premier distributeur de béton en libre service, c'est un peu la première pierre d'un édifice. Dix autres installations sont prévues cette année. Une trentaine en 2023. Stéphane Thomas, le PDG de Rapid'Béton et ses associés ont déjà des candidats dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi à Toulouse, Bordeaux, Lille et Paris.

Il y a un véritable potentiel en France. Le concepteur du distributeur de béton en libre service estime le marché à 800 installations possibles dans l'hexagone. Rapid'Béton s'instéresse aussi au marché européen où le potentiel est aussi énorme.