Le premier drive de produits en vrac dans la Manche

Le drive, imaginé par deux sœurs originaires de la Manche est opérationnel dès ce 1er avril 2019 à La Fericotiere,entre Granville et Avranches avec la volonté de limiter au maximum les déchets et les emballages. Une autre manière de consommer.

Ici on vient avec ses propres contenants ou on vous fournit des boîtes réutilisables

Avranches, France

Le projet de ce premier drive de produits en vrac dans la Manche est lancé dans le secteur d'Avranches, aux Chambres, par deux sœurs manchoises. Noémie Hernot et Claire Toutain ont lancé leur marque il y a deux ans : Mademoiselle Vrac, une épicerie en vrac zéro déchets.

L'aventure a commencé avec l'ouverture d'un magasin à Royan, un autre à Niort et des projets devraient se concrétiser à Thonon-les-Bains et Périgueux en juin et septembre. Au total une dizaine de boutiques devraient ouvrir d'ici 2020

Un drive zéro déchet

Les deux sœurs ont aussi lancé un site internet, et dans la Manche, elles proposent un autre concept : un local pour faire ses courses en vrac ou récupérer sa commande faite sur internet...avec un système de drive zéro déchet.

"Les clients reçoivent leurs produits dans des emballages réutilisables ou peuvent venir avec leur contenant. On tend à réduire les emballages superflus, ceux qu'on trouve autour des yaourts, des céréales...tout ça on ne le trouve plus chez nous. C'est aussi permettre au client de prendre la quantité dont il a besoin" Claire Toutain

On peut récupérer sa commande par envoi à domicile ou au drive, dans le Sud Manche - mademoisellevrac.fr

En parallèle les deux sœurs ont prévu des réunions à domicile pour apprendre à faire ses courses en vrac, savoir comment utiliser les produits ou réduire sa poubelle. Réduire ses emballages c'est aussi faire des économies assure les deux trentenaires....puisqu'on n'achète que ce qu'on consomme.

En pratique : portes ouvertes le 13 avril 2019 : La fericotiere 50320 Les chambres le Grippon