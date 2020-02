Le premier " emploi franc " signé dans la Manche, un coup de pouce pour les quartiers Politique de la ville

Saint-Lô, France

Le dispositif des "emplois francs" vient d'être généralisé à toute la France, en janvier 2020. Il s'agit d'une aide financière versée par l'Etat aux entreprises qui embauchent un habitant des quartiers prioritaires Politique de la ville, qui est au chômage, inscrit à Pôle emploi ou suivi par une mission locale. Cette aide est de 2500 euros par an pendant 2 ans pour un CDD de plus de 6 mois et 5000 euros pendant 3 ans pour un CDI.

Il y a 7 quartiers concernés dans notre département, 3 à Cherbourg, 2 à Saint-Lô, un à Coutances et un à Avranches, soit un vivier potentiel de 2750 chômeurs. "Nous constatons qu'il y a de la discrimination, que l'adresse des demandeurs d'emploi peut être un critère de sélection pour les entreprises et souvent de manière négative pour ceux qui habitent dans ces quartiers politique de la ville", explique Pascal Gabaret, le directeur territorial de Pôle emploi dans la Manche.

L'objectif, pour la Manche, c'est la signature d'au moins 49 emplois francs d'ici la fin de l'année 2020.