Le premier épisode d'une web série sur le BPFC retrace l'aventure face à Saint-Etienne

Vidéaste indépendant de 29 ans, Julien Curci est d'abord un fan de foot. Un bergeracois pur jus parti faire ses études à Toulouse où il s'est fait embauché par le Toulouse Football Club pour réaliser des vidéos. Dans sa ville de cœur, aujourd'hui, il réalise des vidéos de mariage ou pour les entreprises. Mais c'est le club de foot de Bergerac qui lui a mis le pied à l'étrier. Julien Curci était l'invité de la Nouvelle Eco de ce mercredi dans le 6/9 de France Bleu Périgord, largement consacré au quart de finale prévu le soir même.

L'épopée stéphanoise

Bergerac mobilisée pour le match, ses commerçants, les joueurs, les images du but. Tout y est. Sur une vidéo qui dressera les poils sur les bras des supporters du BPFC. Un premier épisode déjà vue par plus de 6 000 personnes sur la chaîne Youtube du club. Le club de bergerac est très branché sur le numérique et les réseaux sociaux note Julien Cruci.

Impossible malheureusement d'entrer dans les vestiaires regrette Julien Curci pour tourner des images. Les chaînes de télé imposent des règles très strictes. Et le coach de Bergerac, Erwan Lannuzel, veut préserver une certaine intimité.

La deuxième web série consacrée au match face à Versailles sortira au mois de mars prochain.