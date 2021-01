Le premier ferry "brexité" est arrivé à Ouistreham, avec contrôles renforcés pour les camions

Débarquement historique à Ouistreham ce samedi 2 décembre après-midi avec arrivée de l'Armorique. Il s'agissait du premier ferry post Brexit. Il est arrivé à 15h en provenance de Portsmouth, avec quinze camions, et leurs chauffeurs, à son bord.

Des véhicules qui ont inauguré le nouveau dispositif de contrôles en vigueur depuis la sortie "définitive" du Royaume Uni de l'Union européenne, dans la nuit du 31 au 1er janvier.

L'approche de l'Armorique, sous les yeux de nombreux officiels venus spécialement à cette occasion. © Radio France - Esteban Pinel

La Grande Bretagne est devenue un pays tiers. Finie la libre circulation des biens et des personnes. Les ports ont dû s'adapter : 8 millions d'euros ont été investis à Dieppe, Cherbourg à Ouistreham. La réalité du Brexit est devenue très concrète avec l'arrivée de ce premier ferry.

Les premiers camions "brexités" sortent du ferry. © Radio France - Esteban Pinel

Itinéraires encore davantage fléché pour les poids lourds. © Radio France - Esteban Pinel

A la descente des quinze camions, Hervé Morin, président de la Région Normandie, ne se montrait guère réjoui :

C'est d'abord un moment triste. L'idée que l'Europe rouvre une nouvelle frontière. Il faut construire un modèle, où on respecte la décision des britanniques et où on préserve les intérêts français et européens.

Les chauffeurs ont connu une arrivée plus tortueuse qu'à l'accoutumée, selon trois "circuits", comme le présente Serge Duyrat, directeur régional des douanes : "le vert, pour un camion sans contrôle particulier. Le orange Douanes, pour des vérifications documentaires et douanières. Et le flux orange Sivep, (du nom d'un bâtiment situé à l'entrée de la ville) pour les contrôles sanitaires et vétérinaires."

Passage par le SIVEP, bâtiment dédié aux contrôles vétérinaires et sanitaires, à l'entrée de Ouistreham. Une étape nouvelle, liée au Brexit, pour certains camions. © Radio France - Esteban Pinel

Ces étapes, et notamment les contrôles vétérinaires, prennent un peu de temps. Mustapha, qui transporte du poisson, faire part de son dépit : "C'est une perte de temps pour nous. Au total, ona perdu une heure. En Angleterre, on avait déjà perdu une heure. ça joue sur notre temps de sommeil."

Ce samedi, seuls quinze camions ont fait cette première traversée. Lors des plus grosses escales, ce sera 100 à 115. Pour rappel, en Normandie, environ deux millions de voyageurs transitent par les ports vers le Royaume Uni, ainsi que 200 000 poids lourds.