Un 1er mai en ordre dispersé dans l'Hérault, sauf à Béziers

Pas de rassemblement unitaire pour le 1er mai dans l'Hérault, sauf à Béziers. L'UNSA avait décidé de se joindre au cortège des autres syndicats dans la ville de Robert Ménard.

Ce 1er mai se déroulait cette année dans une ambiance particulière puisqu'il avait lieu entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et comme en 2002, la présence du Front national au second tour.

Il y a quinze ans, cette journée avait tourné à la manifestation anti-Le Pen avec un million et demi de personnes dans les rues à travers toute la France.

Même si le mot d'ordre cette année était de faire barrage au FN, les manifestations n'ont pas attiré autant de monde. Elles ont eu lieu en ordre dispersé dans l'Hérault, sauf à Béziers, la ville dirigée par Robert Ménard, proche du FN.

"Un maire d'extrême droite comme Ménard, qui remet en cause le vivre ensemble, qui remet en cause les solidarités, qui appelle à la division et à la haine, c'est sûr que ça percute de plein fouet nos valeurs." Patricia Barbazange, secrétaire générale de l'union locale de la CGT à Béziers.