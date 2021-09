Le premier marché hebdomadaire de Pontenx les Forges, c’est samedi

Plus d’une dizaine de producteurs et de commerçants a été trouvé pour le marché hebdomadaire de Pontenx les Forges. Pour les trouver, l’équipe municipale était en mode « conquête » : elle s’est déplacée sur les marchés landais, pour en convaincre certains. Et cela a marché.

Pour le démarrage : des produits de la mer, des fruits et légumes, des produits bio, de l’artisanat.

Partir d’une feuille blanche, pour construire un marché organisé chaque semaine est difficile. Il faut séduire les commerçants, argumenter, surtout que pour un nouveau marché, on part dans l’inconnu en terme de revenus, explique Nathalie Bernier, conseillère municipale. Pour rassurer les commerçants présents, la municipalité les a invité à un pot, pour bien démarrer cette dynamique. Et afin de la conserver, elle compte animer ce marché toute l’année, à travers la participation des associations pour des démonstrations, à travers l’organisation de tombolas. Rendez vous sur la place du village tous les samedis matin, de 8h à 13h.

