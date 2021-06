Le Premier ministre en Eure-et-Loir ce lundi pour visiter l'usine de production de robots de cuisine Thermomix

Le Premier ministre Jean Castex est attendu à Cloyes-sur-le-Loir, en Eure-et-Loir, ce lundi après-midi, au lendemain du second tour des élections régionales et départementales, dont les résultats ont été défavorables à la majorité présidentielle. Jean Castex se rendra au siège de l’entreprise Vorwerk Semco.

Le chef du gouvernement "visitera ce site de production du groupe familial allemand Vorwerk qui emploie aujourd’hui 430 personnes et produit chaque année plus d’un million de robots de cuisine Thermomix dont 85% sont commercialisés en Europe et dans le reste du monde", indique Matignon. Jean Castex est attendu sur place vers 15h30.

Une poursuite des investissements pour le site de Cloyes-sur-le-Loir

Le groupe a investi ces dernières années près de 100 millions d’euros afin d’augmenter les capacités de production et en faire un site d’excellence. "Ce déplacement sera l’occasion pour le Premier ministre d’annoncer la poursuite des investissements sur le site dans les trois prochaines années, accompagnés de nouvelles créations d’emplois, et de mettre en avant les retombées concrètes de l’attractivité pour l’industrie dans les territoires, notamment en matière d’emploi", ajoute Matignon.

Ce déplacement de Jean Castex sera effectué à l’occasion de la quatrième édition du Sommet « Choose France », organisé ce lundi 28 juin à Versailles, en présence de près de 150 dirigeants d'entreprises étrangères et françaises