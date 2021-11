Le Premier ministre Jean Castex en visite au Grand-Bornand ce samedi

Jean Castex est en Haute-Savoie ce samedi. Le Premier ministre se rend dans la matinée au Grand-Bornand, puis à La Roche sur Foron. Il doit rencontrer professionnels et élus de la montagne.

Le Premier ministre est attendu à 9h30 au Grand-Bornand, où il doit se rendre dans le centre-ville pour rencontrer les commerçants, ainsi que les professionnels de la montagne. Jean Castex se rendra ensuite au 88e congrès des maires de Haute-Savoie, à La Roche sur Foron.

Questions autour du pass sanitaire

Jean Castex devrait reparler du plan "Avenir Montagne" qui avait été en partie détaillé en mai dernier. En tout, 650 millions d'euros pour relancer les territoires de Montagne après la crise sanitaire. Mais les professionnels de la montagne attendent aussi d'autres réponses, notamment concernant le pass sanitaire. À un mois et demi de l'ouverture, on ne sait en effet toujours pas s'il sera obligatoire ou non cet hiver dans les stations de ski.

Le direct et le déroulé de la visite de Jean Castex à suivre ici.