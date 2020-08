Le 1er ministre Jean Castex et le ministre de l'agriculture Julien Denormandie dans le Sancerrois ce mercredi

Le chef du gouvernement Jean Castex et son ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Julien Denormandie, seront dans le Sancerrois ce mercredi. Une visite pour soutenir la filière viticole qui peine à se remettre de la crise sanitaire et du confinement.

L'information devrait être confirmée officiellement dans les minutes qui viennent : le Premier ministre sera dans le Sancerrois ce mercredi matin. Jean Castex sera accompagné de Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Un déplacement sur le thème du soutien à la filière viticole durement touchée par la crise sanitaire et le confinement. C'est notamment le cas pour les vins de Centre-Loire même si les ventes se sont redressées au mois de juin. Une embellie qui ne sera toutefois pas suffisante.

Au mois d'avril, les ventes de vins de Centre-Loire se sont effondrées de 50%, la baisse était de 35% au mois de mai. Un contexte difficile alors que les vendanges devraient commencer fin août-début septembre semble-t-il. "Ce sont des sommes d'argent assez importantes à dépenser. Donc à l'automne, on pourra mesurer si des exploitations sont en réelle difficulté. Mais on peut supposer qu'il y en aura", indiquait à France Bleu Berry il y a quelques jours Olivier Luneau, viticulteur à Menetou-Salon et co-président de la Fédération des Unions Viticoles du Centre-Loire.

La filière réclame donc des aides au même titre que d'autres secteurs économiques qui eux, sont soutenus par l'état : "On a un sentiment d'incompréhension. Sur la balance commerciale, on représente le deuxième plus gros excédent derrière Airbus. On est donc important pour l'économie française", insiste Olivier Luneau.

Au cours de ce déplacement dans le Cher, Jean Castex et Julien Denormandie devraient se rendre sur une exploitation viticole de Menetou-Salon (10h15) avant de rencontrer des élus à Sancerre et de visiter la maison des vins de Sancerre. Au cours de ce déplacement, des aides pour le secteur viticole devraient être annoncées.

En mai 2018, c'est Edouard Philippe, alors Premier ministre, qui s'était rendu dans cette même commune de Sancerre, à l'occasion d'un séminaire gouvernemental décentralisé de plusieurs jours dans le Cher.