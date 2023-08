Le premier Starbucks de Reims ouvrira ses portes entre fin août et début septembre

Vous l'avez surement remarqué si vous êtes récemment passé dans le centre-ville de Reims. Starbucks Coffee s'installe place d'Erlon. L'enseigne est d'ores et déjà posée, juste à côté du Sephora, et les travaux sont en cours. Le lieu, de 166 m², comptera 31 places assises et une terrasse. L'ouverture est prévue entre le 30 août et le 1er septembre, selon l'avancée des travaux.

D'après Starbucks, cette ouverture est très attendue. L'entreprise assure que Reims est même la ville française où la demande de la part des clients est la plus forte. Et nombre d'entre eux sont impatients, à l'image d'Elena, qui annonce qu'elle sera "la première à y aller". La jeune femme de 19 ans se dit conquise par "la rapidité et les produits" proposés par la chaîne américaine, qui, à ses yeux "reste numéro 1" du marché.

Des produits "chers" mais des propositions "originales"

Ce qui fait le charme de Starbucks, pour Cannelle, 23 ans, ce n'est pas tant le contenu, mais surtout le contenant. "Le fait que notre prénom soit écrit sur le gobelet, c'est super original !", s'enthousiasme-t-elle. Mais c'est loin d'être suffisant pour convaincre Mohamed de mettre le prix.

"Starbucks, je trouve ça trop cher et un peu compliqué. Ils ajoutent plein de choses sur le café, mais moi, je préfère l'expresso", explique ce Rémois. Un argument qui rassure la concurrence.

Columbus Café craint de "perdre un peu de clients au début"

"C'est une boutique concurrente, mais qui ne sera pas placée près de nous", souligne l'assistant manager du Columbus Café, rue de Vesle. Grégory Planier pense "perdre un peu de clients au début, qui voudront découvrir la nouveauté", mais il espère garder sa "clientèle habituelle, qui favorisera peut-être une entreprise française".

Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, répond Starbucks. La responsable marketing digital chez Starbucks France assure que "ça n'enlèvera pas le business des cafés et restaurants rémois parce que ce sont d'autres façons de consommer." Anaïs Dezoteux explique ce salon Starbucks accueillera notamment des personnes qui veulent télétravailler.

Cinq postes de baristas à pourvoir

Starbucks vante un gros avantage économique pour la ville de Reims. Elle cherche d'ailleurs à recruter, localement, avant l'ouverture. Au total, quinze personnes travailleront dans cette franchise place d'Erlon. Les cadres dirigeants ont été recrutés, mais cinq postes de baristas restent à pouvoir sur le site internet de Starbucks.

L'entreprise américaine veut d'ailleurs s'implanter durablement dans la Marne. Elle cherche un lieu pour installer un "drive", sur le même principe qu'un fast food à emporter.