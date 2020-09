Le président d'Orléans Métropole enterre le projet de téléphérique à Fleury-les-Aubrais

Deux mois après son élection à la présidence d'Orléans Métropole, Christophe Chaillou annonce l'abandon du projet de téléphérique initié par son prédécesseur Olivier Carré et l'ex maire de Fleury-les-Aubrais Marie-Agnès Linguet. Trop cher pour les finances de la collectivité.

Invité ce jeudi matin sur France Bleu Orléans, le président d'Orléans Métropole Christophe Chaillou, élu le 16 juillet dernier, annonce l'arrêt du projet de téléphérique à Fleury-les-Aubrais. Ce transport par câble était censé relier la future zone Interives à la gare des Aubrais en passant par dessus les voies ferrées. Son coût : quinze millions d'euros

Sur France Bleu Orléans, Christophe Chaillou (PS) explique : "sur ce projet de téléphérique, j'ai estimé après avoir échangé avec la maire de Fleury-les-Aubrais Carole Canette [ndlr. élue en juin 2020] et les autres maires, qu'il ne devait pas être poursuivi."

D'autres projets abandonnés ?

Le président d'Orléans Métropole assure que ce n'est pas le début d'un abandon en série de projets lancés sous la précédente mandature, par Olivier Carré, alors maire d'Orléans et président de la Métropole, battu aux dernières municipales. "D'autres projets seront confirmés, sur l'enseignement supérieur par exemple. D'autres sont en cours de discussion et de débat, je pense à Come't [future salle de spectacles et de sports, en cours de construction près du Zénith d'Orléans] notamment. Avec Serge Grouard [maire LR d'Orléans], nous avons demandé un audit sur ce chantier".