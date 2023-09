C'est une expérimentation qui va démarrer dans les prochaines semaines. Le président de l'Université d'Aix-Marseille veut tester la semaine de 4 jours ou 4 jours et demi pour les salariés qui le souhaitent. Cette organisation du travail ne sera pas imposée et pourra prendre plusieurs formes.

ⓘ Publicité

" Vous pourrez faire votre semaine en présentiel sur 5 jours avec 2 de télétravail, ou bien 4,5 jours de présentiel et avoir 1,5 jour de télétravail, ou encore faire 4 jours dont un jour de télétravail, chaque fois en pouvant prendre le mercredi. Comme vous faites le même nombre d’heures, ça veut dire qu’on ne diminue pas les congés ou le salaire" explique Eric Berton. Cette semaine de quatre jours pourra se cumuler avec le télétravail qui concerne déjà 2000 des 4000 personnels de l'université.

Une mesure pour améliorer la qualité de vie des salariés mais aussi l’attractivité de l'université

Guillaume Maudet, chef de service aux outils et au pilotage de formations à la fac d'économie et gestion d'Aix-en- Provence fait partie des personnels volontaires pour cette expérimentation et il n'y voit que des avantages. "Ca permet de libérer une journée de la semaine pour faire tranquillement toutes les démarches administratives sans poser une journée. Ca permet aussi de récupérer ce jour là ses enfants à l'école ou d'aller voir de la famille. On peut aussi faire des activités sportives loin de chez soi. Ca fait aussi des économies d'essence et de temps de transports, moins de pollution pour la planète aussi".

Mais pour ce salarié, cette semaine de quatre jours va aussi permettre d'attirer *des talents. "*Le marché de l'emploi est tendu et l'université a du mal à recruter. Pouvoir aménager son temps de travail de façon plus libre est un facteur d'attractivité. La fonction publique est encadrée en terme de rémunération et pouvoir jouer sur la qualité de vie au travail est une bonne chose".