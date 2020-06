Le président de La Halle espère de meilleures offres de reprise pour les deux dépôts indriens

25 offres de reprise ont été déposées au total pour l'enseigne La Halle mais deux seulement concernent les dépôts logistiques d'Issoudun et Montierchaume, et avec un projet qui permettrait de sauver très peu d'emplois reconnait le directeur général de Vivarte et président de La Halle Stéphane Roche.

C'est très insuffisant pour les syndicats. On connait désormais les offres de reprise pour l'enseigne La Halle. Il y en a 25 au total, mais deux seulement s'intéressent aux deux dépôts logistiques indriens de Montierchaume et Issoudun. Reprises qui permettraient -au mieux- le sauvetage d'une cinquantaine d'emplois sur les 489 emplois que comptent les deux sites. "C'est tout à fait insuffisant" reconnait Stéphane Roche, le directeur général de Vivarte et président de La Halle. "Il faut comprendre qu'on est dans le début d'un processus qui va durer jusqu'au 24 juin, nous allons demander aux repreneurs potentiels d'améliorer leurs offres et éventuellement en attirer de nouveaux. Il y a eu des visites des deux sites ces derniers jours et j'espère pouvoir susciter de nouvelles offres avec plus de reprises d'emplois." Les deux candidats actuels à une reprise seraient un transporteur et un logisticien.

Nos ventes se sont arrêtées deux mois alors que La Halle était encore en convalescence

Stéphane Roche revient aussi sur la colère des syndicats, qui pointent ce qu'ils considèrent comme une trahison : on leur avait présenté 2020 comme l'année de la modernisation des deux sites avec 20 millions d'euros investis. Or les dépôts sont au bord du gouffre aujourd'hui. "Nos ventes se sont arrêtées deux mois alors que La Halle était en convalescence. _Deux mois sans aucun revenu nous ont précipité dans cette situation_." Il assure comprendre tout à fait la colère et l'angoisse des salariés des deux sites indriens, qu'il a d'ailleurs rencontré ce jeudi sur place.