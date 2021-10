Le président de la Haute-Vienne refuse de verser le RSA aux personnes suspendues pour non-vaccination

Jean-Claude Leblois, et 14 autres présidents de départements, ont envoyé une lettre au Premier ministre pour dénoncer le choix du gouvernement de verser le RSA aux personnes privées d’emploi suite à un refus de se faire vacciner. Selon eux, c'est au gouvernement de payer.

Quatorze présidents de département sont remontés. Ils reprochent au gouvernement d'avoir décidé de verser le RSA, à la charge des départements, aux personnes qui ont perdu leur emploi, faute de vaccin. Le socialiste Michel Ménard, président du département de la Loire-Atlantique est à l'origine de cette lettre commune envoyée au Premier ministre. Jean-Claude Leblois, président du département de la Haute-Vienne, fait parti des signataires.

"C'est _une décision prise par le ministère des Solidarités et de la Santé sans consultation des départements_", dénoncent les élus dans cette lettre. Le RSA est un « dispositif d’insertion sociale et professionnelle » et il ne peut « remplacer une allocation nationale versée suite à un arrêt d’activité pour motif d’absence de passe sanitaire », appuie la lettre.