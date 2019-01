Le président de la Macif a augmenté ses revenus de 62,5% selon Le Canard Enchaîné

Niort, France

Le patron de la Macif, Alain Montarant a augmenté ses revenus de 62,5%, affirme ce mercredi Le Canard Enchaîné. Dans un article intitulé "Une augmentation en or Macif", le journal satirique affirme que le président de la mutuelle niortaise a fait passer son salaire de 160.000 à 260.000 euros par an lors du conseil d'administration du 18 décembre qu'il a présidé. Le Canard Enchaîné évoque également une indemnité de plus de 121.000 euros liés à OFI Asset, une filiale de la Macif dont il est également le patron. Soit près de 400.000 euros de revenus au total.

"Le conseil administration a voulu saluer la bonne gestion", Alain Montarant au Canard Enchaîné

Le Canard Enchaîné cite un cadre de la mutuelle. "Pourtant, tous ces gens ne risquent pas l'accident de travail. Le poste de président est surtout symbolique, vu qu'il consiste essentiellement à animer une dizaine de réunions du conseil d'administration". D'après l'hebdomadaire, Alain Montarant considère que"le conseil d'administration a voulu saluer la bonne gestion". Et qu'il n'y a rien de scandaleux. "Regardez les autres mutuelles, je suis dans une fourchette correcte".

Le Canard Enchaîné précise également que cette augmentation intervient "en pleine bagarre entre les assureurs et la ministre de la santé Agnès Buzyn". Cette dernière avait qualifié en décembre de "sabotage politique" le fait que certaines complémentaires santé prennent prétexte de la réforme à venir du reste à charge zéro pour justifier leurs hausses de prix en 2019. Le Canard Enchaîné précise que si l'augmentation des cotisations de la Macif "est restée relativement modeste (1,8%), celle de sa filiale Apivia a bondi au 1er janvier".