Le président des chambres de Métiers et de l'Artisanat en visite à Saint-Étienne avant la grande manif de samedi

Saint-Étienne, France

Un soutien moral et financier pour les commerçants et artisans touchés par des dégradations lors des précédentes manifestations de gilets jaunes dans la ville.

Une participation symbolique de 1500 euros minimum pour réparer les dégâts, mais qui peut aller plus loin dans certains cas. Mais au passage, il est surtout venu comprendre et appuyer le ras le bol des commerçants du secteur. Bernard STALTER .

Ça presque 20 samedis qu’ils souffrent, ça fait 20 samedis que certains quartiers sont complètement bloqués, ça fait 20 samedis que le chiffre d’affaire n’est pas au rendez-vous. Comment voulez-vous que les artisans s’en sortent ? On demande aujourd’hui que le gouvernement prenne ses responsabilités, il faut qu’on nous protège des casseurs. Bernard STALTER.

Bernard Stalter, président national des CMA

Bernard Stalter et Tifany Fayolle le présidente des commerçants "Sainté-Shopping" © Radio France - Yves Renaud

Au total pour l'instant, les aides ont été accordées à 12 commerçants du centre ville de Saint-Étienne pour une somme globale de plus de 14.000 euros Les aides seront relayées par la chambre des métiers de la Loire qui s'inquiète néanmoins de la suite des événements. Malgré les aides, de plus en plus de commerçants et artisans se retrouvent en difficulté financière et risquent de mettre la clef sous la porte. Et la manif régionale des gilets jaunes, doublée de 2 manifestations alter-mondialistes contre la police et les centres commerciaux samedi, ne feront qu’accélérer les choses. Georges Dubesset, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Loire.

On nous annonce une grosse manifestation ce samedi bien sûr que je la redoute, bien sûr que les commerçants la redoutent, ils sont encore traumatisés par ce qu’ils ont vécu. Donc les commerces samedi vont encore fermer l’après-midi, même si il n’y’a pas de casse ils vont fermer. Georges Dubesset.

Georges Dubesset président de la CMA de la Loire

La préfecture de la Loire devrait annoncer un certain nombre de mesures ce vendredi.

La première, c'est un arrêté qui interdit aux cafetiers et restaurateurs du centre ville de Saint-Étienne de sortir leurs terrasses pendant le déroulement des 3 manifs. En attendant un certain nombre de commerces ont dores et déjà décidé de protéger leurs vitrines