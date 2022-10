Le président des taxis niçois veut une ouverture 24h/24 pour les stations réquisitionnées

"Comment voulez vous qu'on mette de l'essence si les stations dites réquisitionnées sont fermées" explique Fabrice Cavallera, président du syndicat des taxis niçois. "Hier, à 19h, l'une de ces stations spéciales était fermée. Comment fait-on alors ?" demande-t-il.

Le représentant niçois de la profession explique que les taxis ne peuvent pas toujours se réapprovisionner la journée et que parfois, les courses s'enchainent. Il n'y a alors que le soir ou le matin tôt qu'aller à la pompe est possible. Invité de France Bleu Azur, Fabrice Cavallera a également inclus dans son discours les infirmiers et infirmières libéraux logés à la même enseigne. Il a également fustigé le principe d'un plafond fixé à 30 litres. Ce n'est pas assez pour lui. "Si vous devez faire une course sanitaire pour aller chercher quelqu'un dans le Var, vous les dépensez en une demi-journée" a-t-il précisé. Message passé à la préfecture qui pour le syndicat doit revoir ses arrêtés.

