Une grande majorité des élus de la Mayenne ont déploré cette semaine la décision du gouvernement d'abandonner la construction d'un nouvel aéroport dans la région nantaise. Ce samedi 20 janvier, dans un communiqué, le président centriste du Département plaide donc en faveur du développement et de l'adaptation de l'aéroport d'Angers qui est situé à une heure de route des principales villes de la Mayenne. Rejoignant les positions de ses collègues de la Sarthe et du Maine-et-Loire, Olivier Richefou estime que la plateforme moyen porteur angevine "profiterait directement à la Mayenne et renforcerait les liens entre nos territoires". À une condition cela dit poursuit le chef de l'exécutif départemental : que la RN 162 de Laval à Angers soit réaménagée en 2x2 voies.

