Le président du département des Ardennes écrit à Édouard Philippe pour venir en aide aux petites entreprises

Noël Bourgeois, président du Conseil Départemental des Ardennes, a interpellé le Premier ministre dans un courrier vendredi. Il demande à Édouard Philippe de redonner la compétence aux départements d'accorder des subventions aux PME et entreprises artisanales, compétence actuellement exclusive aux régions.

Plus de rapidité et plus de proximité

Pas question de s'accaparer la compétence régionale assure Noël Bourgeois, l'aide départementale interviendrait en complémentarité de la région. "On veut pouvoir le faire, même momentanément. Nous serons alors plus rapides, plus proches et plus efficaces que la région Grand Est - qui a déjà proposé un fond rebond - Les subventions iront principalement aux petites entreprises de moins de cinq salariés qui vont connaître de graves difficultés si l'on ne fait rien", s'inquiète le président du Conseil Départemental des Ardennes qui craint des mises au chômage massives et des chutes brutales d'activités.