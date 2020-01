Le président du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux attendu à Périgueux

24000 Périgueux, France

C'est le MEDEF Périgord qui confirme l'information ce mardi matin : Geoffroy Roux de Bézieux, est attendu en Dordogne à la fin de la semaine. Le président du MEDEF assistera à la cérémonie de voeux du MEDEF Périgord à Périgueux. Il est l'invité de Christophe Fauvel, président du MEDEF Périgord.

La cérémonie aura lieu en début de soirée au théâtre de l'Odyssée. Avant cela, Geoffroy Roux de Bézieux et le président du MEDEF Périgord, Christophe Fauvel, donneront une conférence de presse à 18h et s'exprimeront sur des thèmes d'actualité économique et sociale.