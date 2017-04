Le président du Medef Pierre Gattaz rencontre les jeunes "Déterminés" de Meurthe-et-Moselle

Le chef de l'organisation patronale est en Meurthe et Moselle ce jeudi. Il est le parrain de l'association "Les Déterminés", qui forme des jeunes des quartiers populaires à devenir chefs d'entreprise. 16 jeunes nouveaux Déterminés ont été sélectionnés chez nous.

"Les Déterminés" existent déjà en région parisienne. Ces jeunes, une fois sélectionnés, ont six semaines de formation au Medef. Cela existe depuis trois ans, et "nous sommes en train de le mettre en place sur le territoire de Nancy. C'est le premier territoire en dehors de l'île-de-France", explique Pierre Gattaz, le président du Medef. Il rencontre donc 16 jeunes sélectionnés chez nous, ce jeudi, à la Maison de l'entreprise de Maxéville.

Réécoutez l'interview de Pierre Gattaz, invité de France Bleu Lorraine Partager le son sur : Copier

Tous les jeunes qui ont tenté l'aventure n'ont pas ouvert leur entreprise. Mais "même pour ceux qui n'ont pas réussi, poursuit-il, c'est très intéressant, parce qu'ils se sont constitué un réseau, et ils ont appris comment faire un business plan, comment parler à un banquier, essayer de trouver des clients. Je crois que, de toute façon, c'est une formation indispensable même si on ne lance pas son entreprise tout de suite."

Des jeunes sélectionnés pour leur "gniaque"

Comment les jeunes sont sélectionnés par l'association de Moussa Camara, à l'origine des Déterminés ? "Sur la gniaque, sur la volonté", beaucoup plus que sur les diplômes, explique Pierre Gattaz, qui insiste aussi "sur le droit à l'erreur, le droit de se planter. Cela fait partie de l'expérience".

En tout cas, et notamment dans les quartiers défavorisés, "plus on aura de jeunes entrepreneurs, plus on les aidera, plus on aura une probabilité de recréer des entreprises, dans le net, dans les commerces, dans les services. C'est l'une des solutions." Rappelons que le chômage des jeunes dépasse les 20%, et notamment dans les quartiers populaires.

L'efficacité du CICE en question

Interrogé sur le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui coûte 20 milliards d'euros à l'état et qui est sensé inciter les entreprises à créer des emplois, Pierre Gattaz vante son efficacité : "Nous avons créé 190 000 emplois en 2016 principalement en raison du CICE et du pacte de responsabilité. On me taquine avec mon pin's "Un million d'emplois c'est possible à cinq ans", ça a marché pour cette première année !"

Attention, ce chiffre correspond bien aux créations nettes d'emploi en 2016, qui reposent notamment sur l'intérim - mais l'effet du CICE n'est pas prouvé. On estime à entre 50 000 et 100 000 le nombre d'emplois crés grâce au CICE en 2013 et 2014.

Présidentielle : une préférence "pour Fillon et Macron"

Pierre Gattaz s'est aussi exprimé sur ses préférences pour les programmes économiques de deux candidats à la présidentielle : "François Fillon, car son programme est le plus élaboré, celui qui est le plus de nature à créer de la confiance et de la croissance, et donc aller vers le plein emploi. Et Emmanuel Macron, qui va dans le bon sens, qui assume l'entreprise, l'économie, l'Europe, la mondialisation. Mais il ne va pas assez loin sur la baisse des charges pour les entreprises et sur la baisse du coût du travail."