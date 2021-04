Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi nommé président de l'Association européenne des clubs

Le président du Paris Saint-Germain prend la tête des clubs européens. Ce mercredi soir, Nasser Al-Khelaïfi a été nommé officiellement président de l'Association européenne des clubs (ECA), prenant la place laissée vacante par le président de la Juventus de Turin Andrea Agnelli, l'un des hommes forts du projet avorté de Super League.

L'Italien avait démissionné de son poste à l'ECA au moment de lancer, contre toute attente, son projet de compétition privée censée concurrencer la Ligue des champions de l'UEFA, tué dans l’œuf 48 heures après son lancement face aux désistements de la plupart des clubs fondateurs.

_"Je suis honoré et reconnaissant d'avoir été nommé Président par mes collègues du conseil d'administration de l’ECA"_, déclare ce mercredi le président du Paris Saint-Germain dans un communiqué. "Le leadership, l'intégrité et la cohésion de notre organisation n'ont jamais été aussi nécessaires qu'en ce moment charnière pour le football européen. Aux côtés de tous mes collègues membres du conseil d'administration et des clubs, je chercherai à renforcer l'ECA dans son rôle légitime et unique des clubs européens. Notre sport, adoré par des générations de supporters, ne pourra prospérer que si l'on s'en tient aux principes de l'ECA."