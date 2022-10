Le président du tribunal de commerce de Reims fait le point sur la santé des entreprises marnaises

C'est un événement ouvert à tous les chefs d'entreprise. La 2e édition des Assises de la prévention se déroulent ce lundi 3 octobre à la cour d'appel de Reims. Un événement organisé par les présidents des tribunaux de commerce des Ardennes, de la Marne et de l'Aube.

Le thème de la conférence-débat de ces Assises est "la prévention des difficultés des entreprises et la responsabilité du dirigeant". L'occasion de voir dans quel état sont les entreprises marnaises en 2022 avec Jean-Marie Soyer, le président du tribunal de commerce de Reims.

France Bleu Champagne-Ardenne : Comment se portent les entreprises de notre région ?

Jean-Marie Soyer : "Elles vont bien ! On a des taux de faillite qui sont faibles. Même s'ils montent un peu depuis le début de l'année, on est loin du niveau de 2019. Économiquement, le Covid est terminé, mais on est passé à autre chose : la crise de l'énergie, le manque de main d'œuvre, la hausse des matières premières."

Comment expliquer cette bonne vitalité, alors que les entreprises craignaient l'année 2022 et l'après-Covid ?

"On pense depuis le Covid que ça va être une catastrophe, mais la reprise a été très forte. Les chiffres d'affaires se sont bien développés. Beaucoup d'entreprises ont été créées et nous sommes fiers de cela ! Reims est une ville résiliente. C'est un territoire très agroalimentaire, peu industrialisé. L'activité agricole et "Champagne" vont bien donc les sous-traitants aussi. Et je pense que la ville de Reims est devenue un territoire plus attractif qu'avant. C'est plus dynamique."

Comment le tribunal de commerce de Reims peut aider les entreprises ?

"On propose des aides juridiques, autour de la prévention pour que les entreprises n'attendent pas d'être mal pour venir nous voir. On a des outils comme les conciliations, les mandats ad hoc. On peut les aider avant que ce soit trop tard pour étaler leurs dettes. Mais il faut que les chefs d'entreprise viennent nous voir suffisamment tôt, qu'ils n'aient pas peur."

L'interview complète de Jean-Marie Soyer :