Le pressoir de Westhalten ne connait pas la crise

C’est une très bonne année pour la production de pommes. Les livraisons ont commencé au pressoir de Westhalten vers le 10 aout et elles devraient se poursuivre jusqu’à la mi-novembre. Cette petite entreprise familiale propose aux particuliers comme aux professionnels de déposer des pommes et de récupérer les bouteilles de jus de fruit en bout de chaine.

Jean-François Kuntz exploite le pressoir en compagnie de son épouse, Aurore Holtzheyer-Kuntz. « Nous avons démarré la saison le 10 août et nous poursuivrons sans doute jusqu’à la mi-novembre. » L’activité a commencé en 2007, c’est la 14eme campagne pour ces exploitants qui constatent une augmentation régulière de leur activité.

« On remarque que les gens viennent avec leurs petits-enfants. Il y a une continuité. Ils replantent des arbres, c’est très important ».

Jean-François Kuntz se réjouit de constater qu’il y a de plus en plus de vergers dans le secteur. Pour lui, « c’est le signe que les gens veulent consommer du local et savoir d’où ça vient ».