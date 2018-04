Le Crédit municipal de Nancy organisait ce lundi sa 2e après-midi d'expertises gratuites. Le prêt sur gage permet d'obtenir rapidement un financement contre le dépôt pendant 6 mois d'un objet personnel. Chaque année, environ 30 % de Lorrains en plus viennent faire estimer leurs biens.

Nancy, France

Deuxième après-midi d'expertises gratuites au Crédit Municipal de Nancy ce lundi. Des dizaines de Lorrains sont venus faire expertiser leurs biens, allant de la vieille argenterie aux tableaux anciens. Selon leur valeur, ils peuvent ensuite faire un prêt sur gage et obtenir un financement. Le prêt est accordé pour une durée de six mois mais l'emprunteur peut, s'il le rembourse, récupérer à tout moment son bien.

"En 15/20min après expertise vous avez le financement. Et vous avez la possibilité de vendre l'objet à terme si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas le récupérer" explique Michel Côme, directeur du Crédit Municipal de Nancy où le prêt sur gage à la cote : chaque année, entre 20 et 30 personnes de plus viennent faire estimer leurs objets.

Se débarrasser de vieux objets

Maryse et Michel sont venus faire expertiser un tableau, des cuillères en argent et des douilles d'obus en vase qui prenaient la poussière dans leur maison familiale à Liverdun. "Cela fait trente ans qu'on certaines de ces pièces. Nos deux fils n'en veulent pas alors autant en tirer des euros actuels qu'ils en profitent !" Sylvie Teitgen, commissaire-priseur, leur estime à environ 700€ le tout.

Expertise de vieux timbres. © Radio France - Mélanie Juvé

"Le prêt sur gage c'est parfois un besoin. Pour un manque d'argent ponctuel : payer des droits de succession par exemple. Ou pour des personnes âgées qui ont un petit budget et ne touchent pas une grosse retraite. C'est aussi une tendance en ce moment, avec le côté écolo, pour ne pas jeter à la poubelle des objets qui peuvent servir à d'autres." — Sylvie Teitgen, commissaire-priseur

A savoir que les taux d'intérêt restent en moyenne plus élevés que pour un prêt bancaire : de 0,45 à 1,1 % en moyenne et en fonction de la valeur du prêt. Tous les lundis et mardis de 10h à 12h, vous pouvez aller faire expertiser vos objets au Crédit Municipal de Nancy.