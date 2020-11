Le Printemps annonce fermer sept grands magasins en France, dont celui de Metz

Le groupe Printemps "prévoit la fermeture" de quatre de ses enseignes Printemps (Metz, mais aussi Paris, le Havre et Strasbourg), ainsi que de trois magasins Citadium.

Le grand magasin Printemps de Metz va fermer, tout comme ceux de Paris, Strasbourg et Le Havre. C'est ce qu'annonce ce mardi la direction du groupe, dans le cadre d'un "plan de relance" qui vise à "assurer la pérennité de ses activités". Trois magasins Citadium vont également fermés

Le nombre de postes menacés n'a pas été précisé par la direction mais les syndicats évoquent 450 suppressions, sachant que le groupe emploie quelque 3.000 personnes en tout, dans 19 magasins et huit enseignes Citadium. Il y en aurait 110 rien qu'à Metz, selon la mairie. Mais la direction précise que sa priorité est "d'accompagner les salariés concernés avec des mesures appropriées et personnalisées", et elle va faire appel "à un partenaire pour la recherche de repreneurs".

Un marché "structurellement difficile et détérioré depuis plusieurs années"

La pandémie de Covid 19 n'est pas étrangère à ce plan de relance, même si le marché est "structurellement difficile et détérioré depuis plusieurs années (attentats, manifestations des gilets jaunes, grèves)" explique encore le groupe, qui se dit "dans l'obligation de transformer son modèle pour arrêter les pertes, s'adapter aux exigences de marché et assurer sa pérennité sur le long terme".

"Un cataclysme", pour le maire de Metz

Pour l'heure, la direction locale de Metz n'a pas souhaité réagir à ces annonces. En revanche, le maire de Metz, François Grosdidier, évoque un "cataclysme". Il explique que les causes sont aussi bien "générales" que "locales", avec notamment "un développement périphérique largement supérieur à la moyenne nationale", sans compter la crise sanitaire qui "a frappé le commerce non-alimentaire plus que tout autre secteur économique".