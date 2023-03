Le printemps, la belle saison pour la jardinerie bretonne Lysadis

Dans le magasin Lysadis de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, au sud de Rennes, Laurence pousse tranquillement son chariot en direction de la serre des fleurs et des plants "je viens d'acheter une paire de bottes pour aller au jardin. J'ai pris aussi des graines pour mes poules et je vais choisir des plants de fleurs. Je suis une cliente fidèle". Des clients fidèles "nous en avons beaucoup" assure Solenn Guyet, à la tête de l'entreprise depuis 2009. Lysadis a été fondée il y a 40 ans par son père. A l'époque l'enseigne est spécialisée dans la nutrition animale et végétale, mais depuis, les rayons se sont garnis de bien d'autres choses "On nous dit parfois qu'ici, c'est la caverne d'Ali baba" sourit la dirigeante. Dans le magasin, on trouve en effet des aliments pour animaux de compagnie, des granulés de bois, des engins de motoculture, des vêtements de travail, du matériel de bricolage, de la décoration, et bien sûr des plants de fleurs et autres petits arbustes.

"Un travail d'équipe et l'esprit de famille"

Avec ces quatre magasins, l'enseigne emploie une soixantaine de salariés, comme Sandrine, adjointe de direction dans le magasin de Noyal-Châtillon. D'abord aide soignante, Sandrine a été embauchée sans avoir de formation en force de vente "j'ai d'abord été hôtesse de caisse, et j'ai appris petit à petit. Aujourd'hui, j'apprécie l'esprit de famille de cette entreprise. Quand on a la moindre question, on peut appeler Solenn Guyet facilement". Sandrine aime aussi le contact avec les clients "certains passent en magasin, simplement pour nous dire bonjour!". Thibault, 24 ans, a été embauché après un BTS en alternance réalisé chez Lysadis à Laillé "j'avais déjà fait un stage dans le même magasin". Vendeur, il prend à coeur sa mission de conseil auprès des clients "et si on n'a pas toutes les réponses aux questions posées par nos clients, on sait qu'on peut s'entraider entre collègues. c'est vraiment important à mes yeux" glisse le jeune homme.

Jusqu'à 1.000 clients par jour sur les grosses journées de printemps

"Proposer du service et des conseils, notre esprit de convivialité, c'est vraiment la marque de fabrique de l'enseigne. C'est ce qui fait notre différence avec les grandes enseignes" assure la dirigeante. Sur les prix des produits en rayon "on peut parfois être plus cher, mais sur d'autres produits on sera moins cher. On est très bien placé et on propose des produits au prix du marché" ajoute Solenn Guyet. Parmi les projets de l'enseigne "le magasin de Guipry-Messac sera déménagé pour être agrandi" explique la dirigeante.