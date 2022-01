Le prix de l'eau en augmentation en 2022 pour les habitants d'Amiens Métropole

"C'est un réseau malade et fatigué." Le constat est clair. Il est fait par Eric Maquet, adjoint au maire de Longueau et vice-président d'Amiens Métropole en charge de la protection de la ressource en eau. "Certaines installations ont 35-40 ans". Une vétusté du réseau qui entraîne d'importantes pertes : seule 70% de l'eau capté arrive en bout de chaîne dans les robinets. Sur 100 mètres cubes d'eau, 32 sont perdus. "Ce n'est plus possible, il est temps de réparer", martèle Eric Maquet.

Des travaux jusqu'en 2024

Jusqu'en 2024, d'importants travaux vont donc être réalisés. 6 millions d'euros d'investissements. Cela va d'abord concerner les canalisations, environ 5 kilomètres sur les 950 kilomètres que compte la métropole. En 2021, la rue Saint Maurice à Amiens fera partie de ces travaux sur près d'1,5 kilomètres. Les travaux devraient commencer au mois de février. 3 châteaux d'eau sur 25 vont également être rénovés et la station d'épuration d'Ambonne à Amiens va également subir quelques rénovations.

L'opposition avance des propositions alternatives

La nécessité de faire ces travaux est partagée par l'opposition de gauche à la métropole. Mais pour Fabien Voulminot, président du groupe "Amiens c'est l'tien!", il était possible de faire autrement qu'une simple augmentation de tarif pour tous : "Nous proposons la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, ce n'est pas pour remplir sa piscine mais pour l'usage du quotidien, car il est plus juste de répartir l'usage." Amiens Métropole promet que pour les prochaines années, le tarif augmentera mais plus légèrement. Selon Eric Macquet, il reste plus faible que la moyenne nationale.

Depuis le 1er janvier, il est également possible de demander une mensualisation de sa facture, lissée sur 9 mois, pour ne plus payer l'intégralité en fin d'année.