Le prix de l'électricité atteint un nouveau record pour 2023 en dépassant 1.000 euros le mégawattheure

Alors que le risque de pénurie augmente pour cet hiver, le prix de gros de l'électricité en France dépasse 1.000 euros le MWh pour 2023, apprend t-on ce vendredi 26 août. Il y a un an, le prix était d'environ 85 euros le MWh. Plusieurs causes sont à l'origine de cette explosion des cours.

C'est un nouveau record qui va encore faire du mal au portefeuille : le prix de gros de l'électricité en France dépasse 1.000 euros le MWh pour 2023, alors qu'il était d'environ 85 euros le mégawattheure il y a un an. Depuis plusieurs mois, le prix de l'électricité en France ne cesse de monter, battant des records absolus qui s'expliquent notamment par l'affaiblissement des flux de gaz russe vers l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine, et l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires français d'EDF à cause de problème de corrosion ou des maintenances.

A la veille de cette nouvelle hausse, EDF annonçait prolonger de plusieurs semaines l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires français à cause de la corrosion tout en maintenant sa prévision de production pour 2022 entre 280 et 300 térawattheure (TWh), précisant que cette production pourrait atteindre "probablement" le bas de cette fourchette. En tout, le groupe précise que 32 réacteurs sont à l'arrêt sur un total de 56, alors que la baisse de production nucléaire d'EDF, à un niveau historiquement faible, contribue à ces hausses sans précédent des prix de gros de l'électricité.

Seconde explication à ce record : le tarissement des flux de gaz russe vers l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine, puisque de nombreuses centrales thermiques utilisent du gaz pour générer de l'électricité. Le gaz se faisant plus rare, son prix est également à des niveaux record. Des hausses qui concernent plus globalement l'Europe, dont les Etats membres de l'Union européenne mettent en place des plans d'économie d'énergie et de sobriété, avec la crainte de pénuries et de coupures à l'approche de l'hiver.

Fin des boucliers tarifaires

Depuis le début de l'année, les Etats européens ont dépensé des dizaines de milliards d'euros pour protéger les citoyens de ces hausses de prix. Mais les boucliers tarifaires sont de plus en plus difficiles à financer. En France, celui qui vise notamment à geler le prix du gaz a été prolongé au printemps dernier et doit prendre fin après le 31 décembre prochain, pour être remplacé par des aides plus ciblées pour les ménages les plus précaires. Emmanuel Macron appelait mercredi à "l'unité" devant la fin de "l'abondance". Partout en Europe, le mot d'ordre est la "sobriété énergétique".

Réunion d'urgence pour l'Europe

Ce vendredi, le Premier ministre tchèque Petr Fiala, dont le pays assure la présidence de l'Union européenne, annonce sur Twitter qu'il souhaite convoquer une réunion d'urgence pour faire face à la crise énergétique liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La présidence tchèque "convoquera une réunion d'urgence des ministres de l'Energie afin de discuter de mesures d'urgence spécifiques pour faire face à la situation énergétique", écrit-il. De son côté, le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, écrit sur le même réseau social "Nous sommes dans une guerre énergétique avec la Russie et cela nuit à l'ensemble de l'UE".

Le plan de Bruxelles, s'il est validé par les Etats, prévoit que chacun des 27 pays réduise, entre août 2022 et mars 2023, sa consommation d'énergie d'au moins 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période.